Viaggiare nel tempo attraverso i wormhole è ora possibile?

Secondo un recente articolo di Science Alert, il viaggio nel tempo potrebbe essere effettivamente realizzabile, utilizzando la potente dilatazione temporale dei wormhole interstellari. Il viaggio nel tempo è stato a lungo uno dei concetti più affascinanti della fantascienza, che ha portato a centinaia di incredibili esplorazioni della cultura pop sull’idea che una persona possa tornare indietro nel tempo e cambiare la storia come la conosciamo. Secondo recenti studi condotti da un gruppo di fisici teorici dell’Università di Alberta, le scorciatoie attraverso lo spaziotempo potrebbero essere possibili. Anche se le applicazioni scientifiche reali sarebbero ben lontane, la scoperta ha certamente scosso le fondamenta della comunità scientifica. Le vaste distese dello spazio esterno contengono molti fenomeni strani ed estranei, il che comporta migliaia di domande senza risposta sulla natura fondamentale dell’universo che gli scienziati devono studiare. Una parte dello studio suggerisce che i punti di gravità altamente densi potrebbero potenzialmente consentire a masse di particelle di attraversare la galassia abbastanza rapidamente da mandarle indietro nel tempo. Affinché si verifichino viaggi nel tempo di questa natura, gli esseri umani dovrebbero osservare da vicino il comportamento di un evento gravitazionale massiccio, come quelli nei buchi neri.

Cosa sono i wormhole

I wormhole sono un concetto teorico che da decenni sostiene e semplifica l’argomentazione del viaggio nel tempo, consentendo una soluzione semplice alla teoria della curvatura.

I buchi neri appaiono quando una regione dello spaziotempo è assediata da un campo gravitazionale così insopportabilmente potente che nulla può sfuggire al suo centro. In questi casi, luce, materia e onde elettromagnetiche vengono effettivamente risucchiate nella lacerazione dello spazio e compattate nella singolarità, dove diventano infinitamente piccole e infinitamente dense. I ricercatori ritengono che il potere gravitazionale dei buchi neri potrebbe essere sfruttato per i viaggi nel tempo, utilizzando i punti fissati nello spaziotempo per replicare quello di un wormhole. I wormhole sono un concetto teorico che per decenni ha sostenuto e semplificato la tesi del viaggio nel tempo, consentendo una soluzione semplice alla teoria della curvatura. Alcuni scienziati, tuttavia, hanno sostenuto che un wormhole potrebbe essere realizzabile nello spazio riconfigurando la relatività di due punti fissi che contengono una massa condivisa pari a quella della singolarità al centro di un buco nero, offrendo alla curvatura gravitazionale uno sbocco per esercitare il suo peso verso l’esterno. I ricercatori ritengono che il potere gravitazionale dei buchi neri potrebbe essere sfruttato per i viaggi nel tempo, utilizzando punti fissi nello spaziotempo per replicare quello di un wormhole.

Viaggi nel Tempo e Sguardi nel Passato: Esplorando le Possibilità dei Wormhole e dei Telescopi

Questo processo potrebbe non consentire alla materia di muoversi liberamente attraverso la struttura, ma gli oggetti su entrambi i lati dell’evento rimarrebbero collegati, consentendo agli esseri umani, o a oggetti di dimensioni umane, di sperimentare un vero viaggio nel tempo. Se gli scienziati riuscissero a implementare la loro teoria in campi elettromagnetici, dovrebbero essere in grado di creare masse a forma di anello che permettano agli esseri umani di guardare indietro nel lontano passato di un punto fisso. Naturalmente, una versione più semplice di questo esperimento può essere fatta usando i telescopi, che ci permettono di guardare indietro nel tempo quanto più ci allontaniamo dalla Terra, poiché la luce impiega tempo a viaggiare attraverso il cosmo. In sostanza, con i telescopi più moderni gli scienziati sono in grado di guardare indietro fino al Big Bang, consentendo agli scienziati della NASA di fare continuamente scoperte impensabili. Sebbene il processo non sia un viaggio nel tempo, in senso stretto, contribuisce a fornire uno sguardo semplificato su ciò che questi scienziati canadesi hanno suggerito con i wormhole.