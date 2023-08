Suicide Squad: il regista dichiara che prima o poi uscirà la Ayer Cut

Dopo che Zack Snyder ha avuto distribuita la sua versione della Justice League, anche David Ayer sembra che si stia avvicinando alla sua della Suicide Squad. Il regista ha dichiarato che prima o poi arriverà il momento della sua Ayer Cut.

Ecco le sue parole a riguardo:

C’è una genuina curiosità e interesse da parte di molte persone per la mia versione di Suicide Squad. E sono consapevole che c’è un altro gruppo di persone che si diverte a prendere in giro il film. Ci sono un sacco di discussioni che hanno riguardato Suicide Squad del 2016 in maniera negativa. Hai mai avuto un’esperienza nella vita che non è [finita] come volevi? che ti ha trascinato, che ti ha fatto ripensare a tutto?