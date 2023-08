Mortal Kombat 1: Reptile, Havik e Ashrah nel nuovo gameplay trailer

Dall’Evo 2023 arrivano diverse succulente novità: si è tenuto, difatti, il torneo “definitivo” di Mortal Kombat 11 e nell’occasione NetherRealm Studios ha dato in pasto ai propri fan una nuova versione della beta giocabile di Mortal Kombat 1 che abbiamo recentemente provato, aggiornata nella forma ma anche nel numero dei personaggi giocabili: oltre a Liu Kang, Kitana, Sub-Zero e Kenshi anche Li Mei e Johnny Cage erano disponibili, anche se ancora non tutte le mosse erano presenti, a partire dalle fatality, di cui era presente solo un esemplare. È stato svelato anche un nuovo Kameo, ovvero Frost, l’allieva di Sub-Zero. Infine, ecco un nuovo gameplay trailer con quattro nuovi personaggi, Reptile, Havik, Ashrah e Sareena.

La presenza di Reptile era quasi scontata ed era stata anticipata da alcuni indizi rilasciati da Ed Boon nei giorni scorsi: questa nuova versione è giovanile ed è un mutaforma che sembra far parte (almeno inizialmente) della squadra dei “buoni” nonostante chiaramente non si faccia molte remore a sputare acido e masticare letteralmente gli avversari. Gli altri tre sono personaggi meno noti al grande pubblico, ma ritorni benvoluti dai fan del franchise.

Ashrah torna da MK: Armageddon, settimo capitolo della saga, con un design ispirato ai cappa e spada cinesi: anche il moveset replica uno stile alla “La Tigre e il Dragone” in salsa splatter. Havik è inquietantissimo, dato che sfrutta i suoi poteri di rigenerazione per letteralmente martoriarsi il corpo per effettuare alcune mosse, ad esempio strappandosi un braccio per usarlo come corpo contundente. Infine abbiamo Sareena, un kameo che usa la sua brutale forma demoniaca per dilaniare gli avversari.

Vi ricordiamo che preordinare il gioco darà accesso immediato a Shang Tsung e alla nuova fase di Closed Beta, prevista dal 18 al 21 agosto su PS5 e Xbox Series X|S, con la possibilità di utilizzare questa volta Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage e Li Mei, con Kano, Sonya, Jax e Frost come personaggi Kameo. Nel gioco completo, lo ricordiamo, saranno presenti anche molti altri personaggi, come Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke. Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Il gioco sarà disponibile anche in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

