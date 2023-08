Magic: The Gathering – Doctor Who, aperti i pre-order per gli imperdibili set a tema

A ottobre arrivano i set a tema Doctor Who di Magic: The Gathering: ecco come preordinarli al miglior prezzo.

Sembra proprio che l’idea di creare speciali set a tema con proprietà intellettuali al di fuori delle IP in mano a Wizards of the Coast / Hasbro si stia rivelando vincente e, dopo il grande successo ottenuto dal set de Il Signore degli Anelli di Magic: The Gathering, molte novità simili sono in arrivo. La più prossima è il set relativo a Doctor Who, in tempo per celebrare il 60esimo anniversario e che sarà disponibile dal 13 ottobre e di cui sono appena stati resi prenotabili i box, che vi proponiamo con un interessante sconto su Amazon.

Nel set saranno disponibili tutti i “Doctor” comparsi fino ad ora nella storia della serie TV, ed in più ci saranno anche i nemici ed alleati più memorabili che hanno fatto parte di questa saga. Ci saranno anche delle opzioni particolari in questo set, come quella Commander chiamata “Doctor’s Companion”. Tra i personaggi inclusi in questa sezione troviamo Yasmin Kahn, Rose Tyler, e Sarah Jane Smith. Il Tardis sarà naturalmente la carta icon del set, e poi saranno inclusi diversi luoghi importanti per le storie del Doctor Who, tra i quali Bad Wolf Bay e Fixed Point in Time. Ricordiamo che in autunno uscirà la nuova stagione del Doctor Who, con diversi speciali in programmazione.

Le collezioni Mondi Altrove di Magic: The Gathering continuano a crescere, coinvolgendo fandom di tutti i tipi: giusto l’altro giorno sono stati ufficializzati nuovi set in arrivo nel 2024 e 2025: Assassin’s Creed, Final Fantasy, addirittura la saga postatomica di Fallout. Ricordiamo che poi nel 2024 ci saranno diverse altre novità, tra “remastered” di set storici ed interessanti esperimenti come il “Cluedo” ambientato a Ravnica.

