iPhone 15 Pro, aumenta lo spazio d’archiviazione: si arriva fino a 2TB?

Un nuovo rumor proveniente dalla Cina afferma che i nuovi iPhone 15 Pro di Apple avranno un’opzione di archiviazione massima di 2TB, cioè il doppio della capacità massima offerta sui modelli iPhone 14 Pro attualmente in commercio. Alcune fonti indicano che i modelli Pro potrebbero partire da una capacità di archiviazione minima di 256GB, anziché dagli attuali 128GB visti sugli iPhone 14.

Ad ogni modo, la cattiva notizia è che l’aumento dello spazio di archiviazione minimo potrebbe contribuire all‘aumento generale dei prezzi dei prossimi smartphone della Apple — ormai dato per scontato da sempre più analisti. Mark Gurman di Bloomberg e l’analista tecnico Jeff Pu affermano entrambi di aspettarsi un aumento dei prezzi per i modelli Pro di quest’anno. Pu crede che l’iPhone 15 Pro possa partire da 1,099 dollari, rispetto ai 999 dollari di partenza dell’iPhone 14 Pro. Se queste informazioni sono accurate, l’iPhone 15 Pro Max potrebbe partire da 1,199 dollari.

L’aumento in questione riguarda il mercato statunitense ed avrà probabilmente effetti anche negli altri mercati. A differenza di quanto avvenuto in Italia, dove Apple di anno in anno ha quasi sempre applicato rincari al prezzo dei suoi smartphone, negli USA i prezzi degli iPhone sono rimasti sostanzialmente invariati dal 2019 ad oggi. La notizia di un aumento di prezzo anche negli USA, dunque, è rilevante e potrebbe contribuire ad un calo della domanda da parte degli americani, con una conseguente diminuzione delle vendite. Vale comunque la pena di precisare che è probabile che Apple introdurrà diverse novità importanti nella serie Pro e Pro Max, tra cui un case in titanio, un obiettivo a periscopio e la sostituzione dell’ingresso Lightning con l’USB-C.

Naturalmente, è anche possibile che la voce dei 2TB sia errata e che Apple stia semplicemente aumentando il costo dei dispositivi per incrementare i ricavi in un periodo di declino del mercato degli smartphone. Apple ha aggiunto per la prima volta un’opzione di archiviazione da 1TB per l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max nel 2021. La nuova opzione era dovuta principalmente alle nuove funzionalità della fotocamera, come il video ProRes, che richiede molto più spazio di archiviazione rispetto ai video normali.