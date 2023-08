Insidious – La Porta Rossa è il film horror di maggiore successo al box-office quest’anno

Il 2023 è l’anno che ha portato, fino ad ora, al successo di Insidious – La Porta Rossa, che ha conquistato il primo posto tra gli horror con più incassi al box-office quest’anno.

Il lungometraggio ha ottenuto al cinema a livello mondiale 182,5 milioni di dollari, superando M3GAN, che aveva ottenuto 180 milioni di dollari complessivi.

A livello internazionale, fuori dagli Stati Uniti, Insidious ha guadagnato 101 milioni di dollari. Il Messico è il Paese fuori dagli USA che ha fatto ottenere al film maggiori ricavi con 13,8 milioni di dollari, mentre proprio negli Stati Uniti il guadagno è stato di 80 milioni. Nel Regno Unito il box-office ha portato dieci milioni di dollari al nuovo Insidious.

Ma ci sarà ancora da attendere per Patrick Wilson e soci prima di cantare vittoria, considerando anche la prossima uscita di Five Nights at Freddy’s e del sequel de L’Esorcista.

Questi risultati però potrebbero comunque portare ad un proseguimento della saga, considerando che anche nella nostra recensione abbiamo sottolineato come Insidious – La Porta Rossa sia un film che si proietta in avanti, scavando anche nel passato.