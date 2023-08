Guilty Gear Strive: trailer d’annuncio per Johnny, molte novità nella terza stagione

Guilty Gear Strive è stato il secondo titolo più giocato agli Evo 2023, con ben 2500 sfidanti, e anche se non è più l’ultima novità nel campo rimane uno dei titoli più amati sotto tutti i punti di vista. In Strive, tra i personaggi classici della saga ce n’è uno in particolare che manca ancora all’appello ed è molto atteso dai suoi fan: Johnny, il cowboy giocatore d’azzardo, con un arsenale potenziato di mosse fulminee. Johnny arriverà nel gioco come primo personaggio della seconda Stagione/Pass, il 24 agosto.

Ma la nuova stagione non porterà con sé solo nuovi personaggi (un secondo verso la fine dell’anno, e altri due il prossimo): sono previste anche numerose aggiunte ai moveset. Sei personaggi (May, Faust, Ramlethal, Anji e altri due ancora da rivelare) avranno nuove mosse esclusive fin da subito, gli altri nove le avranno presto.

In più, saranno aggiunte due nuove meccaniche, due motion comuni a tutti che produrranno, chiaramente, mosse diverse ma con obiettivi simili. Wild Assault, performabile con la spesa del 50% di barra Tension, permette un attacco in corsa, mentre Deflect Shield, al costo del 50% di barra Burst, sarà ora un nuovo baluardo di difesa. In linea con quanto recentemente visto “altrove” (Street Fighter 6) ma con una motion completa da utilizzare perché GGS è ancora un gioco “vecchia scuola” senza comandi troppo semplificati.

Guilty Gear Strive è l’ultimo arrivato nell’acclamata serie di giochi di combattimento Guilty Gear. Creato da Daisuke Ishiwatari e sviluppato da Arc System Works, Strive tiene fede alla reputazione della serie per la rivoluzionaria grafica ibrida 2D/3D con cel-shading e l’azione di gioco intensa e gratificante. C’è una modalità storia completamente doppiata che esplora a fondo l’universo di Guilty Gear, nuovi personaggi che si uniscono a quelli già amati dai fan e un robusto rollback netcodeIl gioco base, il Season Pass 1 e la Ultimate Edition sono attualmente in sconto su Steam.

