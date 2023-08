Fumettibrutti: a settembre la nuova graphic novel in uscita per Feltrinelli Comics

Dal 12 settembre sarà disponibile in fumetteria e nelle librerie la nuova graphic novel di Fumettibrutti, anche se questa volta si tratta di un’opera in cooperazione realizzata con Francesco Piccolo per Feltrinelli Comics. Il titolo del fumetto è La Separazione del Maschio.

Ecco la copertina. A comporre il volume saranno 136 pagine vendute a 18,00 euro.

Questa è la descrizione della graphic novel:

Il maschio protagonista del libro è un fedifrago seriale. Tradisce la moglie con l’amica di famiglia, la giovane collega, la donna di una notte, avvitandosi in una spirale di egoismo, menzogna e autoindulgenza dove cui l’unico senso di colpa consiste nel non provarne alcuno. E come in un gioco d’azzardo dove la puntata è sempre più alta, l’adrenalina dell’infedeltà impunita spinge il maschio ad amplessi sempre più rischiosi, in un narcisistico compiacimento: è possibile camminare su quel confine sottile che separa la vita del pater familias da quella del conquistatore, rimanendo un genitore irreprensibile e un marito innamorato?

La Separazione del Maschio è un romanzo di Francesco Piccolo, pubblicato nel 2008, che ora vedrà la luce in versione graphic novel.