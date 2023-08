Bloodborne a 60fps su PS5: una patch amatoriale compie il miracolo

Bloodborne a 60 fps su PS5 è da tempo uno dei sogni bagnati degli amanti dei souls. Il capolavoro di FromSoftware non ha mai brillato sotto il profilo tecnico e ad oggi, nonostante le numerose richieste dei fan, non è mai stato rilasciato un aggiornamento in grado di rendere l’esperienza più fluida e più stabile.

A realizzare il miracolo, ci hanno pensato due sviluppatori amatoriali che hanno messo a punto una patch che fa girare Bloodborne a 1080p e 60fps su PS5. Il risultato che potete ammirare nel video che trovate qui sotto è stato raggiunto da Lance McDonald, personalità ben nota agli appassionati dei souls, e Ilusion.

Illusion has done it! My Bloodborne 60fps patch has been ported to run within the current state of PlayStation 5 hacking / exploitation. Real retail PS5 hardware running Bloodborne at locked 60fps in full 1080p https://t.co/XCJxbdzq0v — Lance McDonald (@manfightdragon) August 7, 2023

“Illusion ce l’ha fatta!” ha urlato Lance McDonald su Twitter/X, postando il video pubblicato dall’altro sviluppatore che mostra il risultato finale a seguito dell’installazione della sua patch. Illusion ha anche specificato che la patch può essere installata sui firmware di PS5 che vanno dal 3.00 al 4.51.

Ovviamente non è consigliabile tentare di installarla, dato che il lavoro comporterebbe tutta una serie di rischi, ma non è detto che questo lavoro non possa un giorno spingere Sony e FromSoftware a rivedere le criticità del titolo e ad accontentare finalmente i fan.

Intanto, gli appassionati continuano a sognare l’arrivo di un sequel di Bloodborne e ad oggi non sappiamo se il gioco vedrà mai effettivamente la luce. Per il momento, FromSoftware continua a riversare tutti i suoi sforzi sul supporto post-lancio di Elden Ring che resta la priorità assoluta per il team.