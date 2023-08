Tekken 8: trailer d’annuncio per la nuova lottatrice Azucena e per il ritorno di Raven

Era scontato che l’EVO 2023 avrebbe riservato qualche sorpresa o annuncio legato a Tekken 8, e così e stato. Annuncio in realtà relativo, perché si tratta della conferma di un subitaneo leak che ha preceduto l’arrivo vero e proprio dei trailer di cui stiamo per mostrarvi. Si tratta del lancio effettivo dei gameplay trailer di due nuovi personaggi che saranno nel roster base del gioco: un grande ritorno e la prima new entry, ovvero Raven e Azucena.

Personaggi che, tra l’altro, erano già apparsi nel datamining delle beta, dunque possiamo dare quasi per sicuri anche gli altri due nomi inediti, ovvero Victor (che dovrebbe essere un militare francese) e Reina, figlia segreta di Heihachi (e, dunque, veicolo tramite cui Bamco metterebbe a disposizione dei fan del personaggio il suo moveset originale, ma sicuramente rivisto). Veniamo, tuttavia, ai personaggi annunciati oggi: Raven sembrerebbe lo stesso che abbiamo visto nel quinto e sesto capitolo e non, chiaramente, la Master Raven di Tekken 7, che era un personaggio femminile. Il suo arsenale di mosse si è ampliato e le sue tecniche ninja portate al massimo livello, con tutta una serie di cloni in grado di effettuare diverse variazioni di kage bushin no jutsu e confondere, bloccare e colpire l’avversario da più direzioni.

Azucena, invece, è qualcosa di completamente inedito: la giovane combattente peruviana ha uno stile di lotta molto agile e ballerino, una sorta di brazilian jujitsu che pone molta enfasi sulle schivate e i contrattacchi, cosa inusuale nell’attuale panorama del gioco in cui i personaggi spingono molto sull’attacco ben piazzato, piuttosto che sulla counter. Qualcosa che ricorda più certi personaggi di Virtua Fighter e Dead or Alive, insomma, e anche l’aspetto molto colorito e sopra le righe del personaggio (fissato col caffè) e del suo stage (strapieno di buffi luoghi comuni tra lama e templi sotterranei pieni di tesori dorati) stranisce un po’ inizialmente.

Staremo a vedere dove ci porterà ora Bandai Namco: del resto, nonostante le aspettative, non è stata rivelata alcuna data d’uscita per il gioco.

