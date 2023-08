LEGO Harry Potter: un nuovo gioco è in sviluppo, stando ad un leak

Sembra che Warner Bros South Africa abbia condiviso per sbaglio un'immagine teaser di un nuovo videogioco di LEGO Harry Potter non ancora annunciato.

A quanto pare un nuovo videogioco di LEGO Harry Potter è in sviluppo. Sembra, infatti, che Warner Bros South Africa abbia condiviso per sbaglio un’immagine teaser di un nuovo videogioco della serie, sviluppato da TT Games (lo stesso team che ha sviluppato tutti gli altri LEGO Harry Potter più la Collection pubblicata nel 2016). L’immagine è stata prontamente cancellata, ma la testata VGC afferma di essere riuscita ad effettuare uno screenshot che, però, ha preferito non pubblicare sui suoi canali per motivi di copyright.

Stando a quanto riferito da VGC, nell’immagine si vede una figure di Harry Potter con la data “8.25.23” (25 agosto 2023) che a questo punto potrebbe riferirsi ad una possibile data di presentazione del gioco, considerando anche che cade proprio durante il periodo della Gamescom.

A teaser for a new Lego Harry Potter game reportedly appeared briefly on Instagram.https://t.co/Adwx5j1W5t pic.twitter.com/HUYBgzPVxi — VGC (@VGC_News) August 3, 2023

Inoltre, VGC afferma di aver interpellato una “fonte vicina alla questione” che avrebbe confermato che un nuovo Lego Harry Potter è effettivamente in sviluppo. La fonte, però, non ha saputo confermare la veridicità dell’immagine pubblicata e se la data riportata corrisponde a quella di una possibile presentazione. A questo punto, non ci resta che attendere.

La Gamescom è ormai alle porte e come sempre si prospetta un appuntamento imperdibile per la community di videogiocatori, fitto di novità ed annunci. E chissà magari tra questi ci sarà davvero spazio anche per un nuovo LEGO Harry Potter.