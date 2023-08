X (cioè Twitter) vuole diventare anche una piattaforma di trading

L’azienda precedentemente conosciuta come Twitter, ora chiamata X, è alla ricerca di un gigante dei dati finanziari per costruire un hub di trading all’interno della sua app. Secondo quanto riferito da Semafor e da persone a conoscenza della questione, l’azienda ha inviato una proposta ad alcuni importanti fornitori nelle ultime settimane.

L’iniziativa potrebbe portare su Twitter diversi contenuti finanziari, dati in tempo reale sulle azioni e altre funzionalità.

“Le informazioni in tempo reale sono una forza potente, soprattutto nel mondo degli investimenti”, si legge nella richiesta. X offre la possibilità di raggiungere “centinaia di milioni di utenti altamente qualificati”. La richiesta chiede ai potenziali candidati di indicare quanto denaro sono disposti a investire nel progetto. Non è chiaro quali aziende, se ce ne sono, abbiano presentato proposte. La deadline menzionata nei documenti visionati da Semafor fissava la scorsa settimana come deadline.

Il proprietario Elon Musk ha dichiarato di voler trasformare X nella prima super-app occidentale, simile a WeChat in Cina, Gojek in Indonesia, Grab a Singapore, e Gozem in Africa. Queste app offrono una combinazione di servizi, come la consegna di cibo, il ride-hailing, i pagamenti, gli investimenti e anche l’autenticazione dell’identità, tutto in un’unica app.

“In Cina, vivi praticamente su WeChat“, aveva detto Musk durante un town hall aziendale l’anno scorso