Superman: la statuetta da collezione che replica la prima apparizione nei fumetti

McFarlane Toys ha deciso di celebrare la prima apparizione di Superman su Action Comics #1 con una statuetta degna di entrare nella collezione degli appassionati di fumetti. Si tratta di un pezzo in scala 1:10.

Ecco la statuetta di Superman tratta da Action Comics #1.

Il pezzo è ideale per celebrare gli 85 anni dalla prima comparsa di Superman attraverso questo iconico fumetto. Si tratta però di un pezzo esclusivo, in vendita in sole 500 copie a 500 dollari. La vendita della statuetta inizierà a novembre, ma è possibile pre-ordinarla già da ora (il link al sito lo trovate in fondo all’articolo).

Ricordiamo che gli ideatori di Superman sono stati Jerry Siegel e Joe Shuster, che negli anni hanno dovuto faticare per farsi riconoscere qualche diritto (anche economico) per la creazione del character, riuscendo solo a ottenere giustizia a ridosso dell’uscita cinematografica del Superman di Christopher Reeve.

Mentre proprio Action Comics #1 è uno dei pezzi da collezione a tema nerd più ambiti in assoluto, ed anche più costosi, considerando le valutazioni milionarie raggiunte negli ultimi anni. Tra le ultime posiamo segnalare un’asta in cui l’albo ha raggiunto la cifra di 3,25 milioni di dollari.