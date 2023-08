Neve sulle Dolomiti: le montagne si tingono di bianco ad agosto

Una nevicata ha colpito le Dolomiti, nonostante sia agosto, lasciando molte persone incredule. Il maltempo in Italia è stato caratterizzato dai cicloni Circe e Patricia, che hanno portato abbondanti precipitazioni e un brusco calo delle temperature nella zona settentrionale del paese. Le montagne della Val di Zoldo hanno visto la cima del Civetta completamente imbiancata dalla neve. La situazione è stata talmente straordinaria che molte persone si sono chieste se fosse ancora estate o già inverno: “Siamo al 5 agosto o al 5 dicembre?”.

Il gestore della Capanna di Punta Penia sulla Marmolada, Carlo Budel, ha condiviso sui social video e foto del rifugio completamente coperto dalla neve, e persino un pupazzo di neve di nome Wilson che gli faceva compagnia. La temperatura minima registrata a Marmolada era di 3 gradi sotto lo zero.

L’anno precedente, la stessa montagna aveva vissuto una tragedia con il crollo di parte del ghiacciaio. Quest’anno, la nevicata è stata lieve ma significativa, con una quantità considerevole di neve accumulata durante la notte tra il 4 e il 5 agosto. Flavio Tolin di marmoladameteo.it ha spiegato che i temporali a quota 3343 metri hanno portato rapidamente alla formazione di neve grazie all’abbassamento di aria fredda da cumulonembi e al flusso freddo nord occidentale.

Il maltempo non si è limitato alle montagne, ma ha coinvolto anche le città, con il fronte perturbato che ha fatto crollare le temperature di circa 10 gradi in pianura. Le regioni circostanti hanno subito temporali e forti piogge, senza grandine, ad eccezione di casi isolati, ma con accumuli notevoli di pioggia, come nel rodigino e nella parte più meridionale, dove si sono raggiunti valori di 50-60 millimetri.

Questo straordinario evento meteo ha lasciato tutti sbalorditi e ha generato molta discussione e condivisione sui social, con molti video virali che mostrano l’intensa nevicata estiva sulle maestose Dolomiti.