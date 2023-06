Syberia: annunciata la serie animata dedicata al gioco

MIcroids e What the Prod hanno annunciato l'arrivo di una serie animata dedicata a Syberia, la celebre serie di avventure grafiche realizzata da Benoît Sokal.

Syberia diventerà una serie animata. Microids ha annunciato di aver stretto una collaborazione con lo studio di produzione What The Prod per dare vita ad un adattamento delle avventure di Kate Walker. Al momento non sono stati rilasciati molti dettagli, ma Microids ha affermato che l’obiettivo della serie è quello di riuscire a creare un prodotto che sia in linea con gli standard qualitativi delle serie animate odierne e che incontri le aspettative dei fan del gioco creato da Benoît Sokal.

Per chi non lo sapesse, Syberia resta una delle serie più amate e apprezzate dagli appassionati delle avventure grafiche vecchio stampo. L’ultimo capitolo della serie è Syberia: The World Before che riprende tutte le caratteristiche chiave dei precedenti episodi, come la presenza di puzzle ben confezionati, una storia coinvolgente ed un tratto stilistico molto ricercato, per dare vita ad un’avventura ricca di fascino e mistero.

Vent’anni dopo l’uscita del primo episodio di Syberia, la nostra ambizione è quella di creare una serie animata ispirata all’incredibile universo del gioco, parlando ai fan così come ai nuovi arrivati grazie a uno stile di scrittura moderno che renda omaggio a questi migliori personaggi distopici e capolavori ucronici. La direzione artistica, il tipo e la qualità dell’animazione garantiranno un’esperienza strabiliante a metà tra realtà e fantasia”, dichiara Ashargin Poiré, fondatore e presidente di What The Prod.

“Mio marito sarebbe stato onorato di assistere allo sviluppo del suo lavoro come serie animata. Con Syberia, ha creato un mondo magico e fuori dal tempo e sono felice che raggiungerà un nuovo pubblico con questo nuovo adattamento“, ha detto Martine Sokal, moglie dell’autore della serie Syberia, Benoît Sokalt, scomparso all’età di 67 anni il 28 maggio 2021.

