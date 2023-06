Rebel Moon: nuove foto ufficiali e tutte le nuove info sul doppio film di Zack Snyder

Zack Snyder, creatore di cult movie quali 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio, è pronto a tornare su Netflix dopo il grande successo del 2021, Army of the Dead. Lo farà con Rebel Moon, nuova saga fantascientifica divisa in due parti: la prima sarà – in esclusiva – su Netflix a partire dal 22 dicembre. Ecco le prime sedici immagini ufficiali rilasciate, insieme a tutte le informazioni in merito alla pellicola.

Nel cast troviamo Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam e ad Anthony Hopkins, come voce di ‘Jimmy’. Insieme a loro anche Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

La pellicola, diretta da Zack Snyder e scritta dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, è stata prodotta da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.

Sinossi della pellicola:

Da Zack Snyder, il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead, arriva Rebel Moon: un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

