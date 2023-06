Linda Yaccarino è ufficialmente la nuova amministratrice delegata di Twitter

Linda Yaccarino è ora a tutti gli effetti il nuovo CEO di Twitter. L’ex super-manager di NBCUniversal ha sostituito Elon Musk con un po’ di anticipo rispetto a quanto si immaginasse inizialmente. La Yaccarino, precedentemente responsabile della pubblicità presso NBCUniversal, a distanza di soli pochi giorni dalle dimissioni dell’ex responsabile della divisione Trust and Safety del social nework.

Il 12 maggio, Elon Musk aveva annunciato che la nuova amministratrice delegata avrebbe preso il suo ruolo tra circa sei settimane del suo annuncio. Alla fine la Yaccarino è entrata in carica con qualche settimana di anticipo. Nelle stesse ore, Twitter ha annunciato di aver assunto Joe Benarroch, un altro dirigente di NBCUniversal, che immaginiamo abbia un rapporto di confidenza e leale collaborazione con Linda Yaccarino stessa.

Benarroch era il vice presidente senior delle comunicazioni, della pubblicità e delle partnership della NBC. Insomma, aveva un ruolo molto simile a quello della Yaccarino, che a sua volta si occupava di gestire gli inserzionisti del colosso dei media (e di trovarne di nuovi). In questi giorni i media americani hanno rivelato che Twitter ha perso circa il 60% delle entrate pubblicitarie rispetto al 2022: Yaccarino e Benarroch avranno il complicatissimo compito di risanare la fiducia delle aziende nei confronti di Twitter, che attualmente viene percepito come una piattaforma “tossica” e potenzialmente pericolosa, a causa della proliferazione del cosiddetto hate speech.

Benarroch ha anche un passato in Meta, cioè l’azienda che controlla Facebook e Instagram. Elon Musk ha confermato che rimarrà coinvolto in prima persona in Twitter, ma si occuperà dello sviluppo della piattaforma e delle nuove tecnologie che aiuteranno Twitter a trasformarsi in X.COM, cioè la “Everything App” promessa da Musk stesso.