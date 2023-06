Jared Leto si è arrampicato su un hotel di Berlino senza protezioni

Jared Leto è un personaggio eccentrico, che ha abituato a diverse uscite di colore (ricordiamo, ad esempio, il suo look da gatto al MetGala), ma la sua ultima iniziativa, oltre che eccentrica, è stata anche piuttosto pericolosa, considerando che l’attore si è arrampicato sui muri di un hotel di Berlino senza alcuna protezione anticaduta.

Ecco il video.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa — Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2023

Non sono chiare le ragioni per cui Jared Leto abbia intrapreso questa iniziativa, ma sembra che sia stato visto a Berlino con il TikToker Younes Zarou. E perciò c’è chi parla di una collaborazione fra i due.

La passione per le arrampicate da parte di Jared Leto è nota per chi segue l’attore e cantante sui social, ed è sfociata anche in una serie distribuita direttamente su YouTube dal titolo Great Wide Open.

Ricordiamo che Jared Leto sarà tra i protagonisti del lungometraggio Disney dal titolo Haunted Mansion, che arriverà nelle sale cinematografiche durante il periodo estivo. Leto parteciperà anche a Tron 3, sempre in collaborazione con la Disney.