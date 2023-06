Fable, la serie torna in sconto dopo 3 anni: novità in arrivo all’Xbox Games Showcase?

La serie di Fable è tornata in offerta dopo tre anni, facendo pensare a molti che qualcosa bolla in pentola. Il gioco tornerà a mostrarsi all'Xbox Games Showcase?

La serie Fable è tornata in offerta su Microsoft Store dopo ben 3 anni. Un dato curioso, visto il chiacchiericcio degli ultimi giorni riguardo la possibile presenza del nuovo capitolo all’Xbox Games Showcase. In molti, infatti, hanno visto nelle offerte il suggerimento dell’arrivo di qualche annuncio in merito alla serie, anche se al momento non ci sono posizioni ufficiali da parte di Microsoft.

Attualmente Fable Anniversary è disponibile su Microsoft Store al prezzo di 9,99€ invece di 39,99€, Fable 2 , invece, è acquistabile al prezzo di 9,99€ invece di 19,99€ e Fable 3,infine, è disponibile al prezzo di 9,99€ invece di 19,99€. Considerate che sono le versioni Xbox 360, ma in ogni caso perfettamente retrocompatibili con Xbox One e Xbox Series X e S. Potete trovare tutte offerte sui Fable a questo indirizzo.

Ricordiamo che qualche giorno fa Microsoft ha pubblicato un video dedicato all’evento che mostra chiari riferimenti alla serie Fable. Molti fan hanno subito pensato alla possibilità di ricevere aggiornamenti in merito al nuovo Fable, annunciato nel 2020, ma c’è stato anche chi ha ipotizzato che possano essere in arrivo anche delle edizioni rimasterizzate dei primi 3 capitoli. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo l’appuntamento con l’Xbox Games Showcase, previsto per l’11 giugno alle 19:00, ora italiana.