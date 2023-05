Fable all’Xbox Games Showcase? Microsoft lo suggerisce con un video

Fable tornerà finalmente a mostrarsi in occasione dell’Xbox Games Showcase? A quanto pare le possibilità sembrerebbero essere molto concrete. L’account ufficiale di Xbox su Twitter ha pubblicato un video sull’evento dell’11 giugno 2023 in cui viene usato un brano tratto dalla colonna sonora della serie Fable.

Do you love ✨ GAMES ✨ as much as we do? Then you won’t want to miss the Xbox Games Showcase: https://t.co/YSurRjtzpn | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/O1qSlXHNmY — Xbox (@Xbox) May 30, 2023

Ovviamente, la presenza del brano non conferma che il gioco tornerà a mostrarsi la prossima settimana, ma sicuramente ci induce a pensare che la scelta non sia poi così casuale. Ma non è tutto: il video in questione mostra ad un certo punto anche una scia di glitter blu (un chiaro riferimento alla polvere di fata tipica delle creature presenti nel gioco). Considerando poi che le assolute protagoniste del teaser d’annuncio sono state proprio le fate, non è difficile immaginare che il gioco possa essere davvero presente durante lo show.

Ricordiamo che Fable ad oggi non si è ancora mai mostrato, se non con il primo teaser d’annuncio che in realtà non mostra nulla del gioco in sé. Gli appassionati della saga sperano ormai da anni di poter finalmente avere delle informazioni su questo nuovo capitolo che stando alle prime info rilasciate avrebbe l’obiettivo di donare nuova linfa vitale al franchise, ricostruendo la sua storia dalle fondamenta. Non ci resta dunque che attendere e sperare che questa volta per Fable sia finalmente la volta buona.