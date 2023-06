Apple Vision Pro: ecco quanto potrebbero costare le lenti ‘magnetiche’ per chi porta gli occhiali

Il visore non si potrà indossare assieme agli occhiali, Apple è stata quindi costretta a pensare ad una soluzione alternativa per chi soffre di miopia.

Siccome il visore Apple Vision Pro aderisce perfettamente alla faccia dell’utente, non sarà possibile indossarlo assieme agli occhiali. Un gran bel problema per chi soffre di miopia o altri difetti alla vista: per loro il visore diventerebbe completamente inutilizzabile. Apple ha lavorato ad una soluzione in collaborazione con Zeiss, un’azienda che produce ottiche.

Zeiss venderà delle lenti graduate per l’Apple Vision Pro, che si potranno inserire all’interno del visore – riducendo al minimo i fastidi -, grazie ad un apposito attacco magnetico. Il visore verrà venduto negli USA ad un prezzo consigliato di 3500 dollari, mentre non conosciamo ancora i possibili prezzi per il mercato italiano, dove, peraltro, il visore diventerà disponibile solamente diversi mesi dopo il lancio in America, previsto per l’inizio del 2024.

In molti si sono domandati quanto costeranno le lenti graduate per il visore, che potranno essere richieste esclusivamente presentando una ricetta di un oculista. Mark Gurman, giornalista di Bloomberg specializzato nel dietro le quinte di Apple, ha provato ad ipotizzare una cifra. Secondo il giornalista, le lenti non saranno esattamente economiche e avranno un costo compreso trai 300 e 600 dollari. Cioè grossomodo quanto si spende di norma per le lenti graduate di buona qualità per gli occhiali da vista. “Le lenti graduate della Zeiss per il Vision Pro costeranno almeno 300 dollari a paio, a meno che Apple non intenda assorbire parte del costo, in modo da penalizzare ulteriormente gli utenti, considerato l’elevato costo del visore stesso”.