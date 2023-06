Transformers: Il Risveglio, alla scoperta dei Maximal

Manca davvero poco all’uscita nei cinema di Transformers – Il risveglio, l’attesissimo nuovo capitolo della saga che narra le vicende di Optimus Prime e dei suoi fedeli alleati. In questa nuova avventura ambientata nel 1994, i due umani Noah ed Elena si troveranno coinvolti in un antico conflitto tra tre fazioni di Transformers: gli Autobot, i Maximal e i Terrorcons. Gli Autobot dovranno cercare di proteggere la Terra dalla minaccia del temibile Unicron. E i Maximal, in questo confronto, potranno essere l’ago della bilancia: scopriamo chi sono in questo nuovo video ufficiale rilasciato da Paramount Pictures.

Sono il regista stesso Steven Caple Jr. e il cast a presentarceli, raccontandoci come siano ormai leggendari nelle action figure e nelle serie animate ma, al contempo, come entrino ora a far parte dell’universo dei film live action per la prima volta. Abbiamo il loro leader, Optimus Primal, Airazor, dominatrice dei cieli, l’inarrestabile Rhinox e infine l’agile Cheetor. I Maximal qui avranno origini diverse rispetto a quelli del classico cartone Beast Wars: Transformers, da noi noto come Biocombat: mentre il cartoon era una sorta di sequel della serie classica ambientata in un futuro distante 300 anni, qui combatteranno in un prequel della serie cinematografica, ambientato a metà degli anni ’90.

Vi ricordiamo che fino al 9 giugno su Sky c’è il canale Sky Cinema Collection – Transformers, interamente dedicato ai film diretti da Michael Bay e basati sulle action figure e sulle serie animate di Hasbro e Takara Tomy degli anni ’80.

Questa la sinossi della pellicola, in uscita domani nelle sale italiane con Eagle Pictures:

I Transformers tornano all’azione. coinvolti ancora una volta nelle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori in tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

