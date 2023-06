Samsung Galaxy F54 5G ufficiale: fotocamera da 108MP e una robusta batteria da 6000 mAh

Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy F54 5G, lo smartphone di punta della serie Galaxy F. Inizialmente sarà disponibile in India, ma più avanti potrebbe arrivare anche in Europa. Il dispositivo si distingue per il suo design elegante e premium, con una fotocamera con funzione “No Shake” da 108 MP, funzionalità fotografiche avanzate come Astrolapse e Nightography, una batteria da 6.000 mAh e un display Super AMOLED+ da 120 Hz. Decisamente niente male.

“Il Galaxy F54 5G offre un’esperienza utente rivoluzionaria”, sottolinea il produttore, con una “potente performance” resa possibile dal processore Exynos 1380 5nm, oltre che dalla connettività 5G e Wi-Fi 6. Il design è caratterizzato da linee raffinate e angoli arrotondati, disponibile nei colori Meteor Blue e Stardust Silver. Il Galaxy F54 5G include funzionalità come Voice Focus, per ridurre il rumore di fondo durante le chiamate, compatibilità con Samsung Wallet per pagamenti senza contatto e un’impronta ecologica ridotta grazie all’utilizzo di materiali sostenibili. Samsung ha anche promesso che il dispositivo riceverà almeno quattro anni di supporto, con relativi aggiornamenti principali.

In India sarà disponibile ad un prezzo di 27.999 INR, che equivalgono a poco meno di 320€. Insomma, si tratta di un mid-range piuttosto interessante, con più di qualche notevole asso nella manica.