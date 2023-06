L’aspetto delle sopracciglia è nei geni

Avete presente le sopracciglia folte e ben definite? Beh, sembra che ci sia un motivo genetico dietro di esse. Uno studio condotto su individui europei ha scoperto che lo spessore delle sopracciglia è influenzato da alcuni geni che fino ad ora non erano stati identificati. Lo studio, condotto dal Consorzio Internazionale Visible Trait Genetics (VisiGen), riporta che l’aspetto delle sopracciglia umane non è solo una questione di cura, ma è una questione di geni. Lo spessore delle sopracciglia, come qualsiasi altro tratto estetico, è altamente ereditabile. Finora le conoscenze genetiche sullo spessore delle sopracciglia sono state molto limitate e circoscritte ai non europei (gli studi precedenti sono stati fatti sui latinoamericani e cinesi). Questo studio è il primo studio di associazione genomica (GWAS) sullo spessore nel gruppo etnico del vecchio continente. Identificando nuovi geni e riscoprendo alcuni geni precedentemente identificati nei non europei.

Ben cinque geni contribuiscono allo spessore delle nostre sopracciglia

In questo studio, condotto su oltre 9.900 individui di origine europea, sono stati scoperti tre nuovi geni associati allo spessore delle sopracciglia e sono stati riconfermati due dei geni precedentemente identificati in popolazioni non europee. Alcuni geni precedentemente segnalati nei latinoamericani e cinesi avevano invece un effetto minimo negli europei a causa delle basse frequenze genetiche. Il ricercatore principale dello studio, Prof. Dr. Manfred Kayser, del Dipartimento di Identificazione Genetica dell’Erasmus MC University Medical Center di Rotterdam ha commentato dicendo che, nonostante i progressi nella mappatura genetica, sappiamo molto di più sui geni che ci fanno ammalare che su quelli alla base del nostro aspetto sano. Ha inoltre sottolineato che avendo dimostrato che la variazione delle sopracciglia è determinata da fattori genetici sia condivisi che distinti tra le popolazioni continentali, i risultati dello studio sottolineano la necessità di studiare popolazioni di diversa ascendenza per svelare le basi genetiche dei tratti umani, compreso, ma non solo, l’aspetto fisico.