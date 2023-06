Economia circolare: arrivano le panchine realizzate con carte di credito riciclate

Banco Santander, il colosso bancario spagnolo, ha donato finora 130 panchine ai municipi di Valencia, Malaga e Santander. Queste panchine sono state realizzate utilizzando plastica riciclata proveniente da carte di credito e bancomat ritirati dalla circolazione. La banca ha lanciato questa iniziativa un anno fa, offrendo ai propri clienti la possibilità di restituire le carte scadute o danneggiate per il processo di riciclaggio, trasformando così la plastica in elementi di arredo urbano.

Finora, Banco Santander ha riciclato oltre 680.000 carte scadute o danneggiate, nell’ambito del suo impegno per l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale. L’obiettivo della banca è di realizzare entro il 2025 tutte le sue carte con materiali sostenibili in tutti i paesi in cui opera. In Spagna, Portogallo, Polonia e Regno Unito, già dal 2021 vengono utilizzati materiali sostenibili per la produzione delle carte.

In Spagna, solo quest’anno, Santander risparmierà oltre 22 tonnellate di plastica monouso e ridurrà le emissioni di CO2 equivalenti di 360 tonnellate, producendo più di 4,5 milioni di carte realizzate con materiali sostenibili. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione dell’economia circolare e la riduzione dell’utilizzo di plastica monouso.

Banco Santander dimostra così il suo impegno nel trovare soluzioni innovative per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. La realizzazione di panchine utilizzando plastica riciclata proveniente da carte di credito rappresenta un esempio tangibile di come sia possibile trasformare i rifiuti in risorse utili. Si tratta di un’iniziativa che non solo offre una soluzione sostenibile per lo smaltimento delle carte scadute, ma contribuisce anche a creare un arredo urbano eco-friendly, promuovendo la consapevolezza ambientale nella comunità.

Banco Santander sta dando il buon esempio nel settore bancario, incoraggiando altre istituzioni finanziarie a adottare politiche e pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni. Con il continuo sostegno delle iniziative volte all’economia circolare, si può sperare in un futuro più sostenibile, in cui le risorse vengano utilizzate in modo responsabile e consapevole.