Crime Boss: Rockay City, trailer, data d’uscita e roadmap

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore INGAME STUDIOS annunciano, tramite un nuovo trailer, la data di uscita delle versioni console di Crime Boss: Rockay City, il coinvolgente sparatutto live-service ambientato nel mondo della criminalità organizzata che combina sequenze d’azione, guerre di territorio e omaggi ai più celebri film sul crimine degli anni ’90. Il gioco sarà disponibile in versione digitale il 15 giugno, le copie fisiche che arriveranno invece il 5 settembre (con la versione fisica che includerà anche il primo pacchetto di armi).

Arricchito da un cast di star di Hollywood composto da Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter e Vanilla Ice, Crime Boss: Rockay City immerge il giocatore in una esplosiva guerra sul territorio per diventare il re della criminalità organizzata. Ogni missione può essere affrontata nel proprio stile di gioco per completare gli obiettivi e conquistare Rockay City quartiere dopo quartiere, oppure è possibile formare una squadra, in due diverse modalità co-op, dove le sfide sono ancora più difficili ma le ricompense sono ancora più grandi.

Il lancio per le console è solo l’inizio. Abbiamo tantissimi piani per il 2023 e oltre: è stato un piacere immenso portare alla vita Crime Boss: Rockay City , le versioni per console includeranno tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti rilasciati per la versione PC EPIC.

ha dichiarato Jarek Kolář, Development Director di INGAME STUDIOS.

Questa la sinossi del gioco:

Gioca nei panni di Travis Baker (interpretato da Michael Madsen) e assistilo nell’ascesa verso la vetta della piramide della criminalità organizzata della città di Rockay City, evitando la cattura da parte dello sceriffo Norris (Chuck Norris). Ogni missione rappresenta una sfida differente e il percorso verso la gloria non sarà mai lo stesso. La città di Rockay è in costante evoluzione e con essa anche le sfide che Baker e il suo team dovranno affrontare. Affronta ogni missione seguendo il tuo stile di gioco personale, completando gli obiettivi e conquistando la città di Rockay quartiere dopo quartiere. In alternativa, espandi il tuo team attraverso due modalità cooperative in cui i rischi sono davvero alti (la morte permanente è reale!), ma le ricompense sono ancora maggiori.

