Capcom Showcase annunciato: data e orario dell’evento

Un nuovo Capcom Showcase è in arrivo per la prossima settimana: ecco data e orario dell'evento.

Capcom ha annunciato l’arrivo di un nuovo Capcom Showcase che ci permetterà di scoprire tutte le novità da parte della casa di Osaka sui prossimi titoli in arrivo. L’evento si terrà precisamente allo scoccare della mezzanotte tra il 12 e 13 giugno 2023.

JUST ANNOUNCED: Capcom Showcase is coming to #SummerGameFest next Monday, June 12 at 3p PT / 6p ET. Set a reminder at https://t.co/gO9QVWFCdl pic.twitter.com/Ewp3kwcWUA — Summer Game Fest (@summergamefest) June 6, 2023

L’annuncio proviene dall’account Twitter della Summer Game Fest che rivela che anche l’evento di Capcom andrà ad aggiungersi alla fila dei numerosi eventi estivi che ci attendono per questa settimana. Al momento non sono stati diffusi dettagli sui contenuti dello show. Tra i titoli più papabili figura Pragmata, la misteriosa produzione next-gen che è da tempo scomparsa dai radar, ma che risulta comunque attesa per il 2023.

Ancora potrebbe esserci spazio anche per la chiacchierata espansione di Resident Evil 4 con protagonista Ada Wong e per qualche aggiornamento su Dragon’s Dogma 2. Il titolo è tornato a mostrarsi a sorpresa durante il PlayStation Showcase di maggio, ma gli appassionati sperano di ricevere ulteriori dettagli sulla produzione.

Lo show potrebbe, infine, anche fare spazio a possibili novità su Street Fighter 6 ed Exoprimal, lo sparatutto multiplayer con i dinosauri che si appresta ormai a fare il suo debutto tra un mese su PC, PlayStation e Xbox.

Non abbiamo dettagli neanche sulla durata dell’evento, ma non essendo in formula Spotlight, possiamo già immaginare che quest’evento sarà più corposo rispetto ai precedenti. Per scoprirlo, però, non ci resta che attendere.