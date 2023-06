Xbox Games Showcase: svelata la durata dell’evento

Aaron Greenberg ha svelato alcuni dettagli riguardanti l’Xbox Game Showcase di domenica prossima, inclusa quella che sarà la durata effettiva dell’evento. Come rivelato dai precedenti leak, lo show durerà circa 2 ore e sarà così diviso: la prima ora e mezza sarà dedicata all’evento, mentre l’ultima mezz’ora allo Starfield Direct.

7 days until our first ever double feature. Roughly two hours of non stop games, games, games, games, and Starfield! 💚🙅🏼‍♂️🎮🚀✨🔥 #XboxShowcase #HoldTheLine👑 https://t.co/yUA5JT6ejl — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023

Greenberg ha poi aggiunto che lo show non includerà alcun teaser in CGI e che i trailer mostrati saranno tutti in-game. “Nessuno dei nostri giochi first party nello show verrà presentato con un trailer in sola CG”, ha scritto Greenberg. “Tutto ciò che vedrete sarà materiale in-game, in-engine oppure in-game con alcune sequenze cinematografiche. Ogni trailer verrà etichettato per fornire ai nostri fan una chiarezza assoluta.”

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023

Si prospetta dunque uno show denso di contenuti quello di Microsoft che includerà non solo ben 30 minuti tutti dedicati all’atteso RPG sci-fi di Bethesda, ma anche la presenza di titoli in uscita nel prossimo futuro e non solo da qui a 12 mesi. Mentre è stato confermato il ritorno di Forza Motorsport, resta ancora avvolta nel mistero la presenza di Fable, i cui chiari riferimenti spiccano nell’ultimo trailer dedicato all’evento. Per scoprire cosa ci aspetta, non ci resta che attendere. L’Xbox Game Showcase rimane fissato per il 12 giugno alle ore 19:00.