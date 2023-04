Xbox Game Showcase e Starfield Direct: spuntano in rete dettagli sulla durata dei due show

Un leak potrebbe aver svelato la durata dell'Xbox Game Showcase e dello Starfield Direct, i due eventi in programma per l'11 giugno 2023.

11—Apr—2023 / 11:04 AM

Una fuga di notizie potrebbe aver svelato la durata dell’Xbox Games Showcase e dello Starfield Direct che si terranno il prossimo 11 giugno 2023. Stando a quanto rivelato dall’insider @_h0x0d_, l’Xbox Games Showcase durerà circa 1 ora e mezza, mentre lo Starfield Showcase mezz’ora.

“Xbox Game Showcase e Starfield Direct = 11 giugno 2023, 10:00 AM – 12:00 AM (Pacific Time)” recita il tweet di @_h0x0d_

Lo show organizzato da Microsoft dunque dovrebbe iniziare alle 19:00, ora italiana, e protrarsi per due ore, fino alle 21:00. In un post successivo è stata svelata anche la divisione dell’evento: i primi 90 minuti dovrebbero essere dedicati all’Xbox Game Showcase, mentre gli ultimi 30 a Starfield. Il leak è stato poi anche ripreso da Tom Warren il quale ha confermato non solo l’orario ma anche la struttura dello show.

Ovviamente, vi ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi per saperne di più bisognerà attendere comunicazioni da parte di Microsoft. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che lo Starfield Direct è l’evento dedicato al GDR di Bethesda atteso per il 6 settembre 2023. Lo show ci permetterà di assistere finalmente ad una presentazione più approfondita del gioco con nuovi dettagli e nuove sequenze di gameplay.

Leggi anche: