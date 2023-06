Tekken 8: la Beta verrà annunciata al Summer Game Fest?

Stando ad un leak, la presunta closed beta di Tekken 8 avrà inizio l'8 giugno 2023, data in cui verrà trasmesso anche il Summer Game Fest. Annuncio in arrivo?

Continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo di una nuova beta per Tekken 8. Già a fine maggio era apparsa un’immagine su SteamDB con riferimento ad un test chiuso, ma ora appare in rete un altro indizio con tanto di data che rende ancor più concreta la possibilità che una fase di test sia realmente in arrivo.

Stando a quanto riferito dall’utente Twitter VolSkimmer che ha pubblicato uno screenshot della pagina di Steam la Beta sarebbe prevista per l’8 giugno 2023. La stessa data in cui verrà trasmesso anche il Summer Game Fest di Geoff Keighley. Ovviamente, non sappiamo se il leak in questione sia veritiero, ma considerando l’accumularsi delle recenti indiscrezioni è sicuramente da prendere in considerazione.

Tekken 8 Beta possibly having a June 8th release date is HUGE🔥 June 8th is the start of the #SummerGameFest which means T8 is likely to show a trailer during the event! 3min explanation here: https://t.co/5rByTX5JXW pic.twitter.com/x57FURoThQ — Moonsault Slayer (@VolSkimmer) June 3, 2023

Tekken 8 resta ad oggi ancora privo di data d’uscita. Il gioco è tornato a mostrarsi di recente attraverso alcuni trailer di gameplay, ma considerando che le informazioni restano ancora molto scarse è probabile che il gioco faccia capolino durante lo show di Keighley magari con nuovi dettagli, nuovi trailer e magari con l’atteso annuncio della data d’uscita. Fortunatamente non dovremo attendere molto per scoprirlo: il Summer Game Fest si terrà l’8 giugno, ossia tra soli 4 giorni.