Tekken 8: spunta la closed beta nel database di Steam, annuncio in arrivo?

Una versione Beta di Tekken 8 è comparsa a sorpresa su SteamDB. La versione comparsa nel database Steam è accompagnata da un’immagine, che potete trovare qui sotto, che riporta la dicitura “CNT“(Closed Network Test) a indicare che la beta in questione è appunto un test chiuso per i giocatori pensato per valutare lo stato dell’esperienza e raccogliere i feedback.

Al momento non è stato fatto alcun annuncio in merito all’arrivo di una beta da parte di Bandai Namco, ma dato che con molta probabilità il gioco tornerà a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest della prossima settimana non è da escludere l’arrivo di un annuncio in merito.

Ricordiamo, inoltre, che Tekken 8 ha già avuto una fase di test e il produttore ha suggerito che una beta poteva essere in arrivo. Sembra dunque che ci siano possibilità concrete che Tekken 8 riceva una nuova fase di prova. Qualora venisse confermata, sarà interessante capire quanti contenuti e quanti personaggi saranno accessibili.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Tekken 8 resta ancora privo di una data d’uscita. Il gioco arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

