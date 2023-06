Sackboy: Una grande avventura, 3 mesi di PS Plus in palio con il nuovo evento PlayStation

Sony ha annunciato l’arrivo delle nuove Knit Speedrun Challenges per Sackboy: Una Grande Avventura, una serie di competizioni che permetteranno ai giocatori di vincere una serie di oggetti in game e 3 mesi di PlayStation Plus.

Le competizioni saranno caratterizzate da diverse prove che si svolgeranno tra giugno 2023 e febbraio 2024. Ogni prova mensile è composta da percorso a ostacoli e l’obiettivo sarà quello di riuscire completarlo il più rapidamente possibile per stabilire il tempo più veloce e scalare la classifica mensile. Migliore sarà il risultato in classifica, più ricche saranno le ricompense per la sfida di quel mese. Per iniziare una sfida Speedrun basterà avviarla da Sackboy Game Hub nella schermata principale di PlayStation 5, oppure direttamente in-game all’interno delle prove di Knitted Knight tramite il menu di pausa o la mappa del mondo.

La prima prova avrà inizio il 24 giugno a partire dalle 12:00 e terminerà alle 23:59 del giorno dopo. I primi 500 giocatori che si classificheranno come i più veloci a livello globale vinceranno un abbonamento di 3 mesi al PlayStation Plus. Sackboy a Big Adventure fa attualmente parte del catalogo dei giochi per i membri di PlayStation Plus Extra e Premium, e anche i non membri possono partecipare alla sfida se possiedono il titolo.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, potete visitare il sito ufficiale. Sackboy: Una Grande Avventura è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e 5.