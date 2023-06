Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka: il nuovo film di Hayao Miyazaki non avrà trailer

Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli non hanno mai seguito le tendenze del mercato, anzi, hanno praticamente sempre cercato di remare all’opposto. Ed è per questo motivo che il nuovo lungometraggio animato di Hayao Miyazaki, dal titolo Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, ed in uscita il 14 luglio in Giappone, arriverà al cinema senza un trailer di anteprima.

La scelta è stata spiegata da Toshio Suzuki, presidente dello Studio Ghibli, che ha fatto notare come il pubblico di oggi sia sovraesposto alla diffusione di contenuti, e per questo motivo l’idea di diffondere solo un’immagine del nuovo film possa, paradossalmente, creare maggiore curiosità rispetto alla diffusione del trailer.

Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka è tratto dal romanzo omonimo di Genzaburo Yoshino del 1937, inedito in Italia (ma disponibile in inglese, con prefazione di Neil Gaiman). Il libro racconta la storia di Copper, ragazzino curioso e affamato di conoscenza, che tramite la scoperta dei fatti della vita e del mondo cerca di superare la perdita del padre cercando una risposta alle sue tante domande esistenziali.