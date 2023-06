Hogwarts Legacy: versione di prova disponibile ora per gli abbonati a PlayStation Plus Premium

Il catalogo delle prove a tempo del PlayStation Plus Premium si espande con l'arrivo di Hogwarts Legacy. Gli abbonati potranno provare il gioco per 45 minuti.

Il catalogo delle prove a tempo del PlayStation Plus si espande con l’arrivo di Hogwarts Legacy. Da oggi, gli abbonati alla versione Premium potranno provare il gioco per 45 minuti. Un tempo decisamente minore rispetto a quello previsto per le prove a tempo di titoli come Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 che presentano una durata di ben 5 ore.

In ogni caso, avrete comunque modo di avere un assaggio del prologo, delle meccaniche e delle caratteristiche del titolo. Certo, 45 minuti non sono poi tanti per farsi un’idea approfondita del gioco, quindi se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo GDR ambientato nel Wizarding World che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potrete non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avrete modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prendervi cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy è disponibile ora per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 14 novembre 2023.