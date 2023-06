Final Fantasy 7 Rebirth sarà godibile anche senza aver giocato a Final Fantasy 7 Remake

Nell’ultimo tweet pubblicato da Square Enix, il co-director di Final Fantasy VII Rebirth, Motomu Toriyama, ha rivelato che non sarà necessario aver giocato prima a Final Fantasy 7 Remake per godersi la storia di questa seconda parte.

Serve giocare a Final Fantasy VII Remake per godersi Final Fantasy VII Rebirth? No, abbiamo realizzato alcuni contenuti preparatori affinché i giocatori che non hanno avuto l’opportunità di giocare il primo titolo possano godersi Final Fantasy VII Rebirth – si legge nel tweet.