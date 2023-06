Amministrazione condominiale: Sinteg incoraggia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Francesco Di Castri, amministratore delegato di Sinteg, ha sottolineato l’importanza di guardare all’intelligenza artificiale per i professionisti dell’amministrazione condominiale. Secondo Di Castri, non è sufficiente possedere competenze manageriali e gestionali, ma è necessaria una mentalità aperta alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale. L’utilizzo di quest’ultima nella gestione dei condomini potrebbe creare numerose opportunità, tuttavia, attualmente la sfida risiede nell’essere preparati per il suo utilizzo in modo consapevole e prudente.

Durante la giornata dedicata al 18º anniversario di attività di Sinteg, l’associazione Confassociazioni che si occupa di amministrazione condominiale, è emerso il concetto di “ponti per il futuro”. Sinteg, che inizialmente è nata come una rete di amministratori condominiali, si è evoluta in un fornitore di servizi, formazione e consulenza per coloro che svolgono la professione di amministratore di condominio in modo serio e competente.

Di Castri ha ricordato l’incontro inaugurale a Sesto Fiorentino come un esperimento sociale, in cui oltre 160 persone hanno accettato di partecipare senza conoscere cosa sarebbe successo. L’evento ha dimostrato agli amministratori condominiali l’importanza delle strategie di marketing nel settore e di considerare i condomini come clienti. A quel tempo, nel 2006, questo concetto sembrava un’utopia.

Sinteg ha affrontato diverse sfide nel corso dei suoi 18 anni di attività, ma è ancora vivo e prospero. Di Castri ha riconosciuto gli errori commessi lungo il cammino, soprattutto nel mettere la propria credibilità nelle mani degli altri. Tuttavia, ha sottolineato che il settore mancava di capacità aggregative e condivisione di valori.

La celebrazione del 18º anniversario di Sinteg è stata l’occasione per riunire le persone che hanno contribuito alla fase iniziale dell’azienda e condividere le loro esperienze di cadute e rinascite, di momenti di pausa e di crescita. L’azienda, diventata maggiorenne, è pronta per una nuova fase in cui offre servizi ancora più competitivi e all’avanguardia per i propri clienti e partner.

Di Castri ha concluso affermando che i primi 18 anni di esperienza sono stati un viaggio impegnativo ma fantastico. Partendo dalla creazione di una grande rete con il cliente come obiettivo comune, l’approccio olistico consolidato di Sinteg – individuare i nuovi bisogni per creare nuovi mercati – rappresenta il prossimo passo, che si basa sul primo chilometro compiuto nel 2006: considerare i condomini come clienti e ascoltare le loro esigenze e richieste.