Enias Cailliau, è riuscito a clonare la sua vera ragazza in un bot AI che chiama affettuosamente GirlfriendGPT. E la buona (terrificante) notizia per tutti gli altri là fuori è che potete avere una GirlfriendGPT (o anche BoyfriendGPT) tutta/o per voi, dato che, secondo Vice, Cailliau ha condiviso il suo codice online affinché le masse possano utilizzarlo. Da tempo interessato al mondo dell’intelligenza artificiale, Cailliau afferma che è stato il Large Language Model di OpenAI a condurlo sulla strada giusta. Dopo aver visto che altri sviluppatori stavano lavorando a progetti di AI per le loro fidanzate, non ha potuto fare a meno di provare a testare per conto suo. Sebbene la notizia del suo GirlfriendGPT possa essere uno shock per alcuni, la tecnologia si sta muovendo da tempo in questa direzione. Non solo l’intelligenza artificiale è stata in grado di superare gli esami di legge e di essere abbastanza potente da essere considerata una minaccia dagli scienziati, ma all’inizio di questo mese Caryn Marjorie, conosciuta pubblicamente per il suo personaggio su Snapchat, si è trasformata in una fidanzata AI. Sfruttando il suo talento per fare soldi, il bot è decollato e ha guadagnato rapidamente 70.000 dollari nella prima settimana. La stessa cosa è successa altre volte con influencer di Twitch e persino con la moglie di un utente che si è trasformata in un anime.

Creando una replica virtuale: La ricetta di Cailliau per il suo clone di intelligenza artificiale

Come ha fatto Cailliau a realizzare questa grande impresa di intelligenza artificiale? Il primo passo è stato il linguaggio e per questo lo sviluppatore ha utilizzato un modello che riflettesse la personalità della sua ragazza reale. Utilizzando la chatbot Bard di Google, ha costruito la personalità della sua compagna nel bot e poi ha usato il software di intelligenza artificiale text-to-speech, ElevenLabs, per rendere le cose ancora più reali copiando la voce della sua ragazza. Dopo aver utilizzato un modello text-to-image chiamato Stable Diffusion, è stato in grado di far generare immagini di lei durante la loro quotidianità e ha “unito tutti i puntini” utilizzando Steamship. Certo, è probabile che molti di noi rabbrividiscono al pensiero che un partner usi le nostre sembianze (o viceversa) per creare un clone dell’intelligenza artificiale, ma non preoccupatevi: Cailliau dice che la sua ragazza era assolutamente d’accordo con il progetto ed era persino interessata a come sarebbe stato il suo bot. Cailliau dice che il motivo per cui ha usato la sua ragazza come modello di partenza è che è la persona a cui è più legato e quindi conosce meglio il suo comportamento e i suoi modi di fare. L’unica cosa su cui entrambi i membri della coppia ritengono che lo sviluppatore debba lavorare è la sua voce, poiché concordano sul fatto che non rispecchia completamente quella di Sacha. Questo è uno degli ultimi passi avanti nell’intelligenza artificiale, non si sa dove andremo a finire con la capacità di clonare le persone ora a disposizione di chiunque lo desideri. Tuttavia, da un grande potere derivano grandi responsabilità e, nelle mani sbagliate, questa nuovissima tecnologia potrebbe rivelarsi più dannosa che positiva. Solo il tempo ce lo dirà.