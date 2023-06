Il lancio del satellite della Corea del Nord si conclude con un completo fallimento

Con tutto quello che sta succedendo nel 2023, è pazzesco pensare che un Paese non sia in grado di fare la stessa cosa che la Russia riuscì a fare nel 1957, eppure, è così. Nonostante il lancio dello Sputnik sia avvenuto più di 65 anni fa, la Corea del Nord sta ancora lottando per lanciare un satellite nello spazio. Come riporta The Guardian, la Corea del Nord ha recentemente tentato di inviare il suo primo satellite spia nell’esosfera, con risultati disastrosi: il satellite si è guastato durante il secondo stadio del lancio, facendo precipitare il velivolo nell’oceano. Il fallimento del satellite nordcoreano ha provocato l’emissione di avvisi di emergenza da parte della Corea del Sud e di parte del Giappone. Chollima-1 non è stato lanciato a causa di un problema al motore del razzo di propulsione e al sistema di alimentazione.

Buona la settima?

Il tentativo di lancio rappresenta la sesta volta che la Corea del Nord ha tentato di mettere in cielo un satellite e di farlo rimanere lì. Leif-Eric Easley, professore all’Università Ewha di Seoul, ha dichiarato che è “impressionante” che la Corea del Nord ammetta che il lancio del suo satellite è fallito, ma ha ammesso che “sarebbe difficile” nascondere il fatto che un satellite è stato lanciato senza successo da tutti gli altri Paesi con satelliti spia funzionanti. Il professore ha suggerito che Kim Jong-Un molto probabilmente offrirà un resoconto diverso degli eventi al suo stesso popolo e ha avvertito che il lancio fallito potrebbe spingere la Corea del Nord a “mettere in scena presto un’altra provocazione”, almeno in parte per compensare la battuta d’arresto. La Corea del Nord vede senza dubbio il fallimento di questo satellite come una battuta d’arresto nei piani di Kim Jong-Un di aumentare le capacità militari del Paese in un contesto di crescenti tensioni con la sua parte meridionale e con gli Stati Uniti. Nonostante la sospetta rapidità con cui è stato ammesso il fallimento, i funzionari nordcoreani hanno promesso di riprovare a lanciare un satellite spia il prima possibile. L’esercito sudcoreano ha dichiarato di aver recuperato un oggetto che si presume essere una parte del razzo precipitato nell’oceano a ovest dell’isola di Eocheongdo. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha diffuso le immagini dell’oggetto, descritto come un cilindro di metallo bianco. Lo Stato Maggiore del Paese aveva rilevato il tentativo di lancio dalla provincia di North Pyongan, nella Corea del Nord, all’inizio della giornata.

L’allarme di U.S.A e Giappone

Gli Stati Uniti hanno “condannato con forza” il lancio fallito di mercoledì e hanno affermato che il presunto satellite nordcoreano conteneva tecnologie “direttamente collegate” al programma missilistico del regime. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Adam Hodge, ha dichiarato che il lancio rischia di “destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione e oltre”. Il ministero degli Esteri giapponese ha dichiarato che Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud rimarranno in stato di massima allerta a seguito di una telefonata tra i tre Paesi. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha criticato la Corea del Nord per il lancio del satellite, affermando che l’uso della tecnologia dei missili balistici per lanciare il satellite fallito è contrario alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Corea del Nord ha annunciato di voler lanciare quello che ha definito il “satellite di ricognizione militare n. 1” entro l’11 giugno.