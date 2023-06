Nintendo Switch: annunciate nuove colorazioni pastello per i Joy-Con

Nintendo ha annunciato l’arrivo di nuove colorazioni per i Joy-Con di Nintendo Switch. Com’è possibile vedere dall’immagine riportata qui sotto nel tweet, si tratta di quattro diverse colorazioni che però non saranno acquistabili singolarmente. Il primo set sarà composto dalla coppia di Joy-Con Rosa pastello/Giallo pastello, mentre il secondo set dalla coppia Viola pastello/Verde pastello. Entrambi i set saranno disponibili dal 30 giugno 2023.

Personalizza il tuo #NintendoSwitch con questi nuovi set di controller Joy-Con, disponibili dal 30/06! ►Rosa pastello/Giallo pastello

►Viola pastello/Verde pastello pic.twitter.com/o2fbLEPb82 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 2, 2023

Particolare la scelta dei colori che tendono a distaccarsi fortemente dai soliti colori appariscenti e e fluo proposti in passato per abbracciare delle tonalità molto più delicate e tenui. Un must-buy per quei giocatori che amano i colori pastello e per chi tende a personalizzare in vari modi la propria console ibrida.

Il set avrà un costo di 79,99€, praticamente identico a quello proposto per le precedenti colorazioni.