La responsabile della moderazione di Twitter si è appena dimessa

Twitter ha perso un altro responsabile della divisione Trust & Safety, quella che, tra le altre cose, si occupa anche di decidere le linee guida sulla moderazione. Ella Irwin, manager di punta del sito per la moderazione dei contenuti, ha rassegnato le dimissioni. La sua partenza è avvenuta poco dopo che il suo account Slack aziendale è stato disattivato. Sebbene Irwin abbia confermato le dimissioni, non ha specificato il motivo della sua partenza. Ella aveva assunto il ruolo di responsabile della fiducia e della sicurezza dopo che Yoel Roth aveva lasciato la stessa posizione a novembre dek 2022, ritrattando la sua precedente affermazione che Twitter sarebbe stato più sicuro sotto Musk.

In passato Irwin aveva sostenuto pubblicamente Elon Musk e il suo approccio alla moderazione da “assolutista della libertà di parole”.

Sebbene Irwin non abbia rivelato il motivo per cui ha lasciato l’azienda, sembra che la sua partenza sia avvenuta subito dopo che il quotidiano conservatore The Daily Wire ha annunciato che Twitter ha annullato l’accordo per poter trasmettere gratuitamente il film documentario “What is a woman?” diretto da Matt Walsh. Secondo alcuni collaboratori del Daily Wire, Twitter si sarebbe dimostrato inizialmente entusiasta dell’accordo, salvo tirarsi indietro dopo che alcuni dirigenti avevano visionato una copia del film.