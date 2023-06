Assassin’s Creed Nexus: il gioco VR verrà presentato ufficialmente all’Ubisoft Forward

Assassin’s Creed Nexus, il nuovo gioco VR del franchise, verrà presentato ufficialmente in occasione dell’Ubisoft Forward del 12 giugno. L’informazione è stata condivisa dal publisher francese durante il Meta Quest Gaming Showcase di ieri dove è stato anche confermato che il gioco arriverà, come previsto, entro il 2023.

Al momento non sappiamo molto sul gioco. Il titolo sarà sviluppato da Red Storm, uno studio affiliato a Ubisoft che ha partecipato allo sviluppo di molti giochi di Tom Clancy e ai giochi VR Star Trek: Bridge Crew e Werewolves Within ed uscirà per i visori Meta Quest.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche dell’esperienza, anche in questo caso i dettagli forniti sono molto scarsi. In occasione dell’annuncio del gioco, avvenuto nel 2020, la vicepresidente dello sviluppo dei prodotti di Ubisoft, Elizabeth Loverso, aveva rivelato soltanto che Nexus sarebbe stato un gioco “realizzato da 0 appositamente per il supporto VR e che avrebbe incluso elementi del franchise per favorire il clima di familiarità”. La speranza dunque è che questo tipo esperienza riesca a recuperare tutte le caratteristiche primarie della serie Assassin’s Creed per adattarle al meglio al linguaggio della realtà virtuale.

Vi ricordiamo che Ubisoft ha condiviso recentemente un trailer dedicato all’evento del 12 giugno in cui appaiono brevemente alcuni dei titoli che verranno mostrati nel corso dello show, tra cui figura anche Assassin’s Creed Mirage.