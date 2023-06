Zelda: Tears of the Kingdom, uno speedrunner ha completato il gioco in meno di un’ora

Lo speedrunner Zdi6923 è riuscito a completare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in meno di 60 minuti. Un vero e proprio record mondiale.

Il noto speedrunner Zdi6923 è riuscito a completare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in meno di un’ora, segnando un vero e proprio record mondiale. Zdi6923 è riuscito a portare a termine l’avventura di Link in 59 minuti e 22 secondi, battendo il precedente record di 94 minuti raggiunti da gymnast86.

Potrete ammirare l’impresa di questo speedrunner nel video che trovate a questo indirizzo, ma chiaramente include molti spoiler su boss e trama del gioco, quindi se non avete completato l’avventura vi consigliamo di non procedere alla visione del video. Considerando che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è uscito da poco più di due settimane, non dubitiamo che verrà battuto nel giro di qualche giorno, grazie a trucchi e percorsi più rapidi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nuovissimo capitolo della serie Nintendo, acclamato dalla critica con decine e decine di perfect score. Oltre a riproporre una mappa open world molto simile a quella vista in Breath of the Wild, il gioco presenta isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, e tutta una serie di novità e nuove abilità che potranno essere sfruttate da Link in combattimento e durante l’esplorazione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch.