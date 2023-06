The Boogeyman: Disney ha vietato di utilizzare un giocattolo di Star Wars nel film

Il regista Rob Savage ha raccontato di come la Disney abbia impedito l'utilizzo di un giocattolo di Star Wars in The Boogeyman.

Oggi, 1 giugno, arriva nelle sale cinematografiche il film The Boogeyman, tratto da un racconto di Stephen King. Di recente il regista Rob Savage ha rivelato che nel lungometraggio doveva comparire un giocattolo di Star Wars, che però la Disney non ha permesso di utilizzare. Il tutto ha a che fare con il coinvolgimento della piccola Vivien Lyra Blair, che ha anche interpretato la principessa Leia in Obi-Wan Kenobi, ed è protagonista di The Boogeyman.

Ecco cosa ha rivelato il regista:

Nella sceneggiatura originale il personaggio interpretato da Vivien aveva una spada laser giocattolo, invece di una palla lunare, che avrebbe tenuto vicino a sé a letto. L’idea era che si trattasse di una spada laser (di Star Wars ndr) contraffatta che iniziava a sfaldarsi quando la creatura era vicina, e alla fine si frantumava.

Ed ha aggiunto: