Tell Me Why disponibile gratis su Xbox e PC per tutto il mese di giugno per il Pride Month

In occasione del Pride Month, Microsoft mette a disposizione gratuitamente e per tutto il mese di giugno Tell Me Why per PC e Xbox. Ogni anno, la casa di Redmond celebra la comunità LGBTQIA+ con diverse iniziative e questa dovrebbe essere la prima di una lunga serie.

Tell Me Why è un’avventura narrativa sviluppata da Don’t Nod in cui viene raccontata la storia dei gemelli Tyler e Alyson Ronan. I due sono uniti da un potere soprannaturale che gli permette di comunicare con la mente a distanza. Le scelte del giocatore andranno ad influire sul rapporto dei gemelli, determinando la forza del loro legame e dando forma al corso della loro vita.

In questo thriller intimistico, i gemelli Tyler e Alyson Ronan tornano insieme e usano il loro legame speciale per sbrogliare i ricordi della loro infanzia, piena d’amore ma travagliata. Ambientato in una cittadina dell’Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, temi seri e scelte coinvolgenti. Man mano che i giocatori interagiscono con i ricordi del passato, compiranno scelte che determineranno la forza del legame che unisce Tyler e Alyson e daranno forma al corso futuro della vita dei gemelli.

Potete scaricare il gioco gratuitamente a questo indirizzo. Il download include tutti e 3 gli episodi e avete tempo fino al 30 giugno per aggiungere il gioco alla vostra libreria. Una volta riscattato, resterà vostro per sempre.