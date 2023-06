Street Fighter 6: come sbloccare i costumi classici e alternativi

Capcom ha svelato, con un trailer, i tanto attesi costumi classici per i “World Warrior” originali di Street Fighter 6, e come sbloccarli.

Rispetto al quinto capitolo, Street Fighter 6 ha subito un restyling notevole, che ha comportato anche un redesign dell’abbigliamento dei personaggi storici come Ken o Chun-Li. I nuovi outfit sono stati generalmente apprezzati, ma tutti i fan del brand, chi più chi meno, hanno richiesto a gran voce anche l’inserimento dei costumi a cui tutti siamo affezionati. Capcom immaginava bene questa richiesta e li ha inseriti già nel gioco base: un nuovo trailer li mostra e spiega anche come sbloccarli.

Proprio così: non si tratterà di DLC in uscita successivamente ma saranno compresi nel gioco base. Per sbloccarli, “come si faceva una volta”, basterà investire la giusta quantità di Fighter Coins (una delle due valute di gioco, e nello specifico quella Premium acquistabile con soldi reali) nello shop, oppure, in maniera completamente gratuita, giocando alla modalità World Tour e garantendo la risoluzione di determinate condizioni.

Gotta say, they're photogenic.Feast your eyes on Outfit 2 for Cammy, Dee Jay, Dhalsim, and Marisa! #StreetFighter6 Posted by Street Fighter on Wednesday, May 31, 2023

I costumi così sbloccati saranno versioni attuali dei costumi con cui i personaggi sono noti al grande pubblico fin dalla loro prima apparizione, eventualmente rivisti e corretti con qualche dettaglio (vedasi le bretelle tattiche di Cammy). I costumi non impatteranno solo gli abiti ma anche il character design, quindi, ad esempio, Ryu non avrà la barba e Cammy tornerà ad avere i capelli lunghi raccolti in trecce. Questo non vale per Luke, che non avrà (almeno per ora) il costume “da ring” con cui ha debuttato in Street Fighter V ma quello street wear, con tanto di cappellino, già visto in alcune illustrazioni. I personaggi introdotti in Street Fighter 6, invece, avranno dei costumi completamente originali che rispecchiano la loro personalità: guardate che stile Marisa con il suo completo bianco!

Potenziata dal RE ENGINE – l’esclusivo motore grafico di Capcom – l’esperienza del nuovo Street Fighter 6 si estenderà su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di nuovo, articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Il roster di lottatori è molto variegato, con diciotto personaggi differenti e caratterizzato da grandi ritorni… e sorprendenti volti nuovi. Il sistema di combattimento, allo stesso modo, vanta numerose novità e ben tre opzioni di comando, con imput Classici, Moderni e Dinamici. Vi ricordiamo infine che il gioco uscirà domani 2 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ed è ora disponibile una ricca demo con cui cominciare a creare il vostro avatar World Tour e Battle Hub, oltre che allenarvi con Ryu e Luke.

