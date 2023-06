Stranger Things e Casio lanciano lo stilosissimo orologio A120WEST

Casio Computer Co., Ltd. annuncia oggi l’uscita dell’A120WEST, un esclusivo orologio digitale realizzato come collaboration model ispirato alla serie evento Netflix Stranger Things, che da anni appassiona il pubblico di tutte le età. Il design del nuovo modello trae ispirazione proprio dalla serie ideata dai fratelli Duffer, show ricco di riferimenti alla cultura degli anni Ottanta. Basato sulla cassa A120, che celebra i modelli digitali rilasciati da Casio negli anni ’80, il design di questo orologio rende omaggio al “Sottosopra”, una dimensione alternativa che esiste parallelamente al mondo umano.

Il quadrante dell’orologio raffigura il mondo dei personaggi di Stranger Things, con pulsanti frontali pop e colorati a ricordare gli anni ’80, e un Demogorgone che appare nella parte centrale, manifestandosi nel mondo umano. Quando si preme il pulsante dell’illuminazione a LED il nome della serie si rivela impresso al contrario, lasciando così presagire la presenza di “un altro mondo” dall’altra parte. Il retro della cassa e la banda traslucida sono disegnati con inquietanti tentacoli che si estendono dal sottosopra, evocando la connessione tra i due mondi. Anche lo special pack è personalizzato dalle immagini dei giovani protagonisti della serie.

Queste le specifiche tecniche:

Materiale della cassa e del cinturino: Cassa in resina, cinturino in resina

Impermeabilità adatta all’uso quotidiano

Cronometro (1/10 di secondo, capacità di misurazione: 59’ 59’’ 9), allarme giornaliero, segnale orario, calendario automatico, luce LED

Durata della batteria: Circa 3 anni su CR1616

Dimensione della cassa: 40.7×33.5×9.4mm

Peso: Circa 25g

Per ulteriori informazioni dirigetevi sul sito ufficiale, a quest’indirizzo. Le stagioni 1-4 di Stranger Things sono disponibili in tutto il mondo in streaming su Netflix: le quinta (ultima?) dovrebbe arrivare l’anno prossimo, ma è al momento bloccata a causa dello sciopero generalizzato degli sceneggiatori americani. Il franchise, ad ogni modo, non si ferma: a Milano, ad esempio, ha aperto il primo pop-up store ufficiale italiano dedicato alla serie.

