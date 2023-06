Scoperto libro di un Menestrello: battute audaci e testi satirici raccontano l’umorismo medievale

Un incredibile ritrovamento è avvenuto in un antico manoscritto del XV secolo: è stato scoperto un archivio senza precedenti di performance comiche medievali, dal vivo. Questi testi, scritti da un menestrello, prendono di mira re, preti e contadini, incoraggiando il pubblico a divertirsi e stupendolo con battute spiazzanti. Questa scoperta permette di scoprire qualcosa in più sul celebre senso dell’umorismo britannico e sul ruolo dei menestrelli nella società medievale. Secondo il dottor James Wade, uno studioso dell’Università di Cambridge, si è imbattuto nei testi per caso, durante una ricerca nella Biblioteca Nazionale di Scozia. Secondo lui, è probabile che il menestrello abbia scritto parte del suo spettacolo, poiché le sue sequenze apparentemente senza senso sarebbero state estremamente difficili da ricordare. Questo indica che tali intrattenitori erano in grado di creare materiale comico originale e innovativo, nonostante la loro scarsa formazione. Wade afferma che avere un’idea così dettagliata di un personaggio del genere in quel periodo è incredibilmente raro ed emozionante. Si ritiene che molti menestrelli svolgessero lavori diurni, che fossero aratori o venditori ambulanti, mentre si esibivano di notte e nei fine settimana. Alcuni potevano viaggiare per tutto il Paese, mentre altri si limitavano a un circuito di locali, come sembra abbia fatto questo menestrello in particolare. Le influenze di queste performance medievali sono ancora evidenti oggi. Wade afferma che possiamo trovare eco dell’umorismo di quei menestrelli in spettacoli moderni come “Mock the Week”, sitcom e commedie slapstick. L’autoironia e il prendere di mira il pubblico con battute sono caratteristiche distintive della stand-up comedy britannica.

Robin Hood, caccia alla lepre e satira

I testi scoperti offrono anche nuove informazioni sul repertorio dei menestrelli. Mentre si pensava che si limitassero a eseguire ballate su personaggi come Robin Hood o a raccontare storie d’amore e avventure cavalleresche, questi testi dimostrano che erano in grado di offrire una vasta gamma di contenuti comici. Le loro performance includevano satira, ironia, nonsense, attualità, interattività e metacommedia. Era davvero una festa della comicità! Ad esempio, uno dei testi trovati è “La caccia alla lepre”, un poema comico che prende in giro i contadini e presenta personaggi immaginari come Davé of the Dale e Jack Wade. In una delle scene, Jack Wade viene calpestato sulla testa da una lepre, una situazione folle che ricorda il celebre “Coniglio assassino di Caerbannog” dei Monty Python. Wade fa notare che le battute sul coniglio assassino hanno una lunga tradizione nella letteratura medievale e cita Chaucer, che le utilizzò nei Racconti di Canterbury. Un altro testo contiene un finto sermone in inglese medio, rivolto al pubblico come “creature maledette” e con intermezzi musicati. Questo dimostra che i menestrelli non solo intrattenevano il pubblico con battute comiche, ma erano anche capaci di mescolare elementi musicali e parodistici nelle loro performance. La scoperta di questi testi comici medievali è un’opportunità unica per comprendere meglio la cultura dell’umorismo e dell’intrattenimento nel Medioevo. Essi offrono una finestra sul modo in cui le persone dell’epoca cercavano di alleggerire la loro vita quotidiana attraverso il riso e l’umorismo. Nonostante le sfide e le difficoltà di quei tempi, la comicità e il divertimento sembravano essere aspetti importanti della società. Grazie a questa scoperta, gli studiosi hanno ora la possibilità di approfondire la comprensione delle performance dei menestrelli medievali e della loro influenza sulla cultura comica contemporanea.