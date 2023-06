Resident Evil: in sviluppo un nuovo film (rumor)

Ecco i dettagli che hanno portato a far girare online la voce che un nuovo film su Resident Evil sarebbe in sviluppo.

Nonostante l’uscita dell’ultimo film su Resident Evil non abbia riscosso successo, sembra che la Sony ci possa riprovare, e, come riportato dal sito Bloody Disgusting, sembra possano esserci delle possibilità per una nuova produzione in sviluppo. Il tutto sarebbe nato dalla notizia che una città, luogo delle riprese dell’ultimo Resident Evil, abbia ricevuto dei fondi per un progetto che sembra ricondurre al franchise.

La città canadese di Sudbury, in cui si sono svolte parte delle riprese di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, avrebbe ricevuto due milioni di dollari per lo sviluppo del titolo The Umbrella Chronicles. Il finanziamento sarebbe stato fatto dalla Raccoon HG Film Productions, la stessa compagnia che è stata dietro la produzione del 2021.

Sony, fino ad ora, non ha annunciato il sequel, ma ha suggerito questa possibilità nei credits del primo film. Ricordiamo che il precedente lungometraggio è stato diretto da Johannes Roberts, ed ha avuto nel cast Kaya Scodelario (Crawl) come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) come Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) ha interpretato Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) ha fatto Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) è stato Leon S. Kennedy, e Neal McDonough (Yellowstone) come William Birkin.