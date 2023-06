Metal Gear Solid – The Board Game, ecco la stupenda Integral Edition

L’annuncio di Metal Gear Solid Delta ha fatto tornare alla mente tantissimi, straordinari ricordi agli appassionati della saga, che sembra tornerà alla ribalta in più di un’occasione. Una di queste è l’avvento della Integral Edition di Metal Gear Solid – The Board Game, che conterrà non solo il gioco completo ma anche una esclusiva miniatura del Metal Gear REX e una graphic novel di 109 pagine. Il gioco da tavolo, creato su licenza del mitico videogioco per PlayStation da Emerson Matsuuchi con le illustrazioni di Marco Checchetto, ripercorre la storia del titolo con i giocatori che prendono i ruoli dei personaggi principali che tutti conosciamo, con un gameplay ricco di azione stealth e storyline intricate. Un elemento interessante è proprio dovuto al movimento delle pedine, che devono evitare di essere avvistate dalle guardie… e sarà possibile nascondersi nelle scatole!

Ogni personaggio disponibile avrà abilità e caratteristiche uniche, da utilizzare con attenzione: Solid Snake, Meryl Silverburgh, Gray Fox e Hal “Otacon” Emmerich si distinguono per tratti peculiari, equipaggiamento e skill che gli permetteranno di avanzare fino a raggiungere i vari boss presenti su Shadow Moses: Revolver Ocelot, Cyborg Ninja, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven e Liquid Snake. Sarà possibile, inoltre, giocare anche la campagna di Shadow Moses, composta da ben quattordici missioni, e sei missioni contenute nel VR Mission Book, con ogni numero di giocatori. Questa versione, come accennato, comprende una originale miniatura del MG REX da tredici centimetri e una graphic novel illustrata da Kenneth Loh.

Potete leggere il Rule Book (ufficiale ma ancora non definitivo) a quest’indirizzo. Il gioco è attualmente in pre-order qui al prezzo speciale di 100$ (a cui andranno aggiunte IVA e spese di spedizione), con una consegna prevista per maggio 2024. Ci sarà da attendere un pochino ma sembra che l’attesa verrà ampiamente ripagata: il design è molto bello e il titolo promette molte ore di gioco, da soli o in compagnia, con anche una certa rigiocabilità.

