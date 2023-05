Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake per PS5 annunciato ufficialmente con un trailer

In occasione del PlayStation Showcase di questa sera, Konami ha annunciato l’arrivo del remake di Metal Gear Solid 3 con un trailer.

Il remake di Metal Gear Solid 3 è finalmente realtà. In occasione del PlayStation Showcase di questa sera, Konami ha annunciato l’arrivo del rifacimento del terzo capitolo della serie Metal Gear con un breve trailer che trovate qui sotto. Il filmato mostra alcuni dettagli dell’ambientazione per rivelare, infine, il volto di Snake. Vediamo il video:

Vi ricordiamo che Metal Gear Solid 3: Snake è il terzo capitolo della celebre serie di stealth action creata da Hideo Kojima e uno dei capitoli più amati della saga. Da tempo i fan chiedevano che Metal Gear Solid 3: Snake Eater arrivasse in versione aggiornata su console next gen, soprattutto a seguito a seguito del divorzio tra Kojima e Konami che ha dato una brusca sferzata alla serie. L’ultimo gioco a essere stato lanciato è stato Metal Gear Survive, accolto non a caso molto tiepidamente dai fan.

Il trailer non svela purtroppo alti dettagli né il periodo d’uscita. È stato confermato che remake di Metal Gear Solid 3 sarà disponibile per PS5.